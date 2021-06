Agenten mishandeld na onrustige nacht in centrum Harderwijk

Amfithea­ter in Harderwijk moet mens, cultuur en natuur verbinden

11:30 Een amfitheater voor kunst en muziek in de openlucht. Het is er nog niet in de regio, maar als het aan ecoloog en kunstenaar Dirk Verhey ligt, krijgt Harderwijk de primeur. Een ontmoetingsplek aan de rand van het nieuwste deel van Drielanden is één van de inzendingen voor het Stadsidee 2021.