Airbnb’ers zijn blinde vlek voor Veluwse gemeenten: innen toeristenbelasting groot vraagteken

Airbnb is voor de meeste gemeenten in deze regio een blinde vlek, zo blijkt uit een rondgang door deze krant. Ze hebben veelal niet helder in beeld welke inwoners hun woning, tuinhuisje, kamer of appartement aanbieden op het boekingsplatform. En hoewel van Airbnb-verhuurders wordt verwacht dat ze toeristenbelasting afdragen, wordt daar niet of nauwelijks op toegezien. Sterker, in meerdere gemeenten worden ze daar niet eens op gewezen.