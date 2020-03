Al acht bewoners verzorgingshuis Heerde overleden aan coronavirus: ‘Wie leeft er straks nog?’

Het is normaal gesproken een geliefd plekje, helemaal op dagen zoals deze. Zonnetje erbij, perkjes vol met uitbundige voorjaarsbloeiers rondom. Maar er zit niemand op de bankjes rondom woonzorgcentrum Brinkhoven. Geen opstopping van rollators en hun eigenaren die het laatste nieuws uitwisselen. Of van een krasse oude dame die even uitrust van het boodschapjes doen bij de Jumbo. De bankjes zijn leeg, het is uitgestorven rondom het verzorgingstehuis in hart van Heerde.