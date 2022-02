Alaaf! Vaassen viert op het nippertje tóch carnaval ondanks slecht nieuws: ‘Was kantje boord’

Lijsttrek­kers Epe gaan in debat in Episch Centrum

De lijsttrekkers van de politieke partijen in Epe gaan op vrijdagavond 4 maart met elkaar in debat in de grote zaal bij het Episch Centrum in Epe. De politici worden ‘uitgedaagd de argumenten achter de campagne-slogans te delen’.

25 februari