Aldi Putten gaat op zoek naar andere locatie

Architect DirkJan Veen, die namens Aldi met de gemeente Putten heeft overlegd over een nieuwe invulling van de omgeving van de supermarkt aan de Bilderdijkstraat is teleurgesteld, nu er in de plannen van de gemeente slechts ruimte is voor een zeer bescheiden uitbreiding met 140 vierkante meters. ,,Aldi gaat op zoek naar een alternatieve locatie. Aldi wil graag investeren in Putten, maar dan in een veel grotere winkel. Voorlopig blijven we nog even zitten aan de Bilderdijkstraat.’’

De gemeenteraad van Putten een ‘Stedenbouwkundige visie Bilderdijkstraat’ vastgesteld. Hierin zijn plannen gemaakt voor de sloop van twee scholen en een verenigingsgebouw van Denksport. Daarvoor in de plaats komt nieuwbouw van 26 woningen en één multifunctioneel schoolgebouw.

Onveilig

Buurtbewoners zijn blij dat de Aldisupermarkt in hun wijk niet groter wordt. Woordvoerder Saskia de Graaf: ,,Ik woon aan de Jacob Catsstraat, bij mij rijden de vrachtwagens van Aldi soms in de heg en op de stoep. Erg onveilig. Dus als Aldi zegt dat er geen uitbreiding komt, dan vindt de buurt dat fijn.’’

Niet sociaal

Waar de buurtbewoners niet blij mee zijn is met de inspraak in het proces. ,,We hebben formulieren ingevuld en brieven gestuurd, maar daar wordt weinig mee gedaan. De verkeersveiligheid is niet goed vastgelegd in het plan. Als er extra huizen worden gebouwd, komt er meer verkeer. Ons tweede punt is de keuze voor 22 sociale rijwoningen en 4 tweekappers. De wijk heeft al erg veel sociale woningen. Nog meer erbij is niet goed, dan krijg je een onveilig sfeertje. Het moet een mix zijn, met meer tweekappers.’’

Actiegroep

De omwonenden hebben een actiegroep opgericht: buurtcomité Op ‘t Veld. ,,We zijn met ruim dertig mensen. Eerst gaan we juridisch advies inwinnen. Als de plannen worden vastgelegd in een nieuw bestemmingsplan, zullen we onze stem laten horen. Tot nu toe is er nauwelijks naar ons geluisterd.’’