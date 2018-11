Aldi Putten zit klem met Gebiedsvisie Bilderdijkstraat

Supermarkt Aldi aan de Bilderdijkstraat in Putten wil graag fors uitbreiden, ofwel op de bestaande locatie of anders op een alternatieve plek in het dorp.

Maar in de ‘Stedenbouwkundige visie Bilderdijkstraat‘ die de gemeente Putten wil vaststellen, is helemaal geen plek ingeruimd voor een stevige uitbreiding van de supermarkt. Daarom doet architect DirkJan Veen een dringend beroep op de gemeenteraad om de gebiedsvisie niet op deze manier aan te nemen. Een aanpassing van de gebiedsvisie is absoluut noodzakelijk, stelt de architect uit Ermelo. Hij heeft een brief gestuurd aan de raadsleden.

Veen: ,,We praten al twee jaar met de gemeente Putten over het gebied Bilderdijkstraat, maar er is niets met onze inbreng gedaan. Ik hoop dat de politieke partijen dat inzien en het plan aanpassen.’’

1.500 meter

Aldi heeft in Putten nu een winkel van 930 vierkante meter vloeroppervlak. Volgens Veen is een supermarkt van deze omvang niet toekomstbestendig en levensvatbaar. ,,Een investering voor volledige nieuwbouw is duur, dus die is alleen haalbaar als het een aanmerkelijke verbetering oplevert. In de Stedenbouwkundige visie Bilderdijkstraat van de gemeente Putten kan de nieuwbouw van Aldi maximaal 1.070 vierkante meter groot worden. Aldi heeft aangegeven dat ze naar een winkel wil van 1.400 tot 1.500 vierkante meters.’’

Groter magazijn

Het ontwerp dat architect Veen heeft getekend voor de gewenste nieuwbouw van de Aldi staat op een iets andere plek dan de huidige winkel. De parkeerplaatsen zijn gesitueerd aan de kant van de PC Hooftstraat. Veen: ,,Dit ontwerp is veiliger voor de buurt doordat de bevoorradende vrachtwagens arriveren aan de zijde van de Jacob Catsstraat. Bovendien heeft dit ontwerp een groter winkelmagazijn, waardoor minder vaak bevoorrading nodig is.’’

De stedenbouwkundige visie zoals aan de gemeenteraad van Putten is voorgelegd, biedt Aldi geen andere optie dan af te zien van nieuwbouw, zegt de architect. ,,Deze visie biedt Aldi bedrijfseconomisch geen andere optie dan nietsdoen. Dat zou erg jammer zijn. Daarvoor hebben we niet twee jaar overleg gepleegd.’’

Woningen en school

De wensen van Aldi waren niet de eerste prioriteit van wethouder Nico Gerritsen bij het maken van de Stedenbouwkundige visie Bilderdijkstraat, vertelde hij twee weken geleden aan de politici in de Commissie Ruimte. ,,De ontwikkeling van het gebied kan ook zonder Aldi. Aldi wil grootschalige nieuwbouw, het liefst op een weiland aan de rand van het dorp. Wij willen dat niet. We hebben een aantal varianten bekeken voor nieuwbouw van de Aldi op de huidige locatie, maar we komen er niet uit. De buurt vindt deze Stedenbouwkundige visie Bilderdijkstraat een goed plan, Aldi niet.’’

De aandacht van wethouder Gerritsen in de Stedenbouwkundige visie Bilderdijkstraat richt zich vooral op nieuwbouw van 26 woningen, sloop van twee scholen en een verenigingsgebouw en nieuwbouw van een school.