Alex Hartman (72) vecht conflict met Elburg uit via leuzen langs de weg. En die liegen er niet om

Stratenma­kers ‘op zee’ in natte woonwijk Harderwei­de ‘Het water loopt zo de garage in’

28 mei In de strijd tegen het regenwater dat vanaf de openbare weg naar tuinen en terrassen bij woningen stroomt, worden nu toch stoepen verlaagd in de wijk Harderweide in Harderwijk. Wat de gemeente betreft is het dossier nu gesloten. Niet voor bewoner Roy Vrieling. ,,Ik had het water vorige week in de garage staan.’’