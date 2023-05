Alle disco's op Veluwe verdwenen: ‘Mensen ontmoeten elkaar niet meer door dat scherm voor hun kanis’

Alle slachtof­fers krijgen plekje op nieuw monument Nunspeet: ‘Ook man die sneuvelde op Elburger­weg’

Geschiedenis is nooit voltooid. Toch komen ze in Nunspeet een heel eind in de goede richting. Het herdenkingsmonument in Park 40-45 wordt aangepast en uitgebreid naar liefst 136 namen van oorlogsslachtoffers. ,,Ook aandacht voor de gewone burger.’’