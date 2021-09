Alle winkels moeten ‘s nachts dicht, behalve deze in Van der Valk Harderwijk. Hoe kan dat?

Trek in een snack of frisdrank terwijl de winkels dicht zijn? Midden in de nacht deodorant nodig of een oplader? Geen nood, Harderwijk heeft sinds kort een mini-market, 24 uur per dag geopend. Of zo'n nachtwinkel is toegestaan? De gemeente weet het eigenlijk niet. Oh, de onbemande winkel verkoopt trouwens ook wijn en bier.