Alles tegen de eenzaamheid: wensen van Harderwijkse ouderen gaan in vervulling en samen koffie drinken

Koffie en thee voor 60-plussers

De dag valt in De week tegen Eenzaamheid. Stichting Thuishuis Harderwijk zet zich al enkele jaren op diverse manieren in tegen eenzaamheid onder Harderwijkse ouderen. Zoals een koffie- en theemiddag op de zondag. Kruger: ,,In het verleden deden we dat één keer per maand. Toen hebben we het wekelijks geprobeerd, maar dat werkte niet. Mensen vonden het te moeilijk om keuzes te maken als ze op die zondag bijvoorbeeld ook een verjaardag van een familielid hadden.”