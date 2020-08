Als mensen niet langs foodtruck mogen, komt foodtruck langs mensen op festival in Harderwijk

Zwembad Wapenveld floreert wéér, ondanks corona en faillisse­ment zwemschool Akwaak

24 augustus En het Berghuizer Bad in Wapenveld redt het weer. In het jaar dat het 50-jarig bestaan gevierd zou worden, pakten zich opnieuw donkere wolken samen boven het al zo vaak bedreigde zwembad. De uitbraak van corona in maart gevolgd door het faillissement van zwemschool Akwaak begin juli, vroegen opnieuw alle inzet van bestuur en vrijwilligers. “Al moeten we dan de feestweek een jaar uitstellen, we hebben het weer gered”, zegt woordvoerder Geb Dokter.