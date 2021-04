Als moeflon inheems wordt, wacht wolf de kogel op Hoge Veluwe

Keutels moeten aantonen dat moeflons op de Noord-Veluwe inderdaad zijn uitgeroeid door wolven

4 november De moeflons op de Noord-Veluwe zijn niet meer. De schaapachtige met de kenmerkende kromme hoorns is al bijna twee jaar niet meer gezien. En dus wordt geconcludeerd dat de kudde van pakweg vijftig dieren voor een groot deel - of misschien wel helemaal - is opgegeten door wolven. Al moet dat nog blijken uit wetenschappelijk onderzoek.