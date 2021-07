Als sardientjes in blik in de haven van Harderwijk: ‘Ze liggen soms vier rijen dik aan de steiger’

,,Toen we zondag om half 12 in de ochtend aankwamen lagen ze al met vier boten dik aan de kade. Er was geen enkel plekje meer.’’ Jantis van Lieshout en Tore Meijer hoopten tevergeefs op een plekje in de passantenhaven van Harderwijk. ,,Toen zijn we doorgevaren naar de jachthaven, maar dat is toch niet waar je wil liggen als toerist. Het is wel een half uur lopen voordat je in de stad bent.’’