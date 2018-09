Ambulanceteams gaan strijd aan in Harderwijk

interview Dit zijn Wilco en Daan, de jonge sterren van elektri­sche fiet­sen-gi­gant Stella

10:31 Acht jaar geleden sleutelde Daan van Renselaar zijn eerste e-bike in elkaar. In het spreekwoordelijke schuurtje achter z’n ouderlijk huis. Nu stuurt hij met Wilco van de Kamp vierhonderd man aan. Stella Fietsen in Nunspeet is leider in een markt die uit z’n voegen barst.