Amputatie in auto voordat slachtoffer uit wrak kan worden gehaald na ongeval op A50 bij Epe

Wilde te water geraakte bestuurder in Harderwijk wel gered worden?

15 oktober Verwarring heerst bij de redders die gisteren een man uit het water haalden in de haven van Harderwijk. Waar ze blijdschap en opluchting verwachtten bij de geredde man, was zijn reactie heel anders. ,,Even schiet door je hoofd: we hebben hem toch niet voor niks gered?’’