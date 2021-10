Amputatie in auto voordat Zwollenaar (32) uit wrak kan worden gehaald na ongeval op A50 bij Epe

Update + videoEen 32-jarige man uit Zwolle is vannacht ernstig gewond geraakt bij een heftig ongeval op snelweg A50 bij Epe. De brandweer had de grootste moeite hem uit het wrak van zijn auto te krijgen. Ambulancepersoneel heeft ter plekke een amputatie moeten uitvoeren om hem te bevrijden.

Voor zover nu bekend is de personenauto in een bocht van de weg rechtdoor gereden, meldt de politie Oost-Nederland. De sporen in het gras wijzen daarop, net als de heftige crash. De auto van de man kwam terecht tussen de bomen die de op- en afritten van elkaar scheiden.

Ratels

Brandweermensen uit Vaassen en Apeldoorn moesten zwaar gereedschap inzetten om de auto af te pellen. Ze gebruikten hydraulisch gereedschap om stukken auto weg te knippen, maar ook spanbanden en ratels aan de bomen bij het wrak om ruimte te creëren. Dat was nodig om ambulancepersoneel bij het slachtoffer te kunnen laten komen. Die ‘operatie’ duurde zeker een uur.

Brandweermensen doen verwoede pogingen het slachtoffer uit het wrak van zijn auto te halen.

De traumaheli landde vlakbij met gespecialiseerd medisch personeel aan boord. Daardoor kon ter plekke een amputatie worden uitgevoerd. Pas daarna kon de zwaargewonde man uit de auto worden gehaald en naar het ziekenhuis in Zwolle worden gebracht. De arts van de traumaheli reed mee in de ambulance naar het ziekenhuis.

Zorgwekkend

Over de ernst van de verwondingen van het slachtoffer wil de politie geen verdere details geven. ,,Dat is medische informatie", zegt woordvoerder José Albers. Zij stelt dat de Zwollenaar in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis is vervoerd.

Agenten zagen in de auto een cilinder met lachgas liggen. Of er een verband is met het ongeval, is niet bekend. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond, aldus de woordvoerder. Alle scenario's worden daarin meegenomen, dus ook eventueel middelengebruik en een te hoge snelheid.

Boete voor taxi

De politie sloot de afrit van de A50 af om de mensen van de brandweer en ambulance hun werk te kunnen laten doen, maar een taxichauffeur had daar geen boodschap aan. Hij kreeg een boete omdat hij de omleiding probeerde te omzeilen. Uiteindelijk had zijn actie weinig zin: een boete rijker moest hij alsnog via de snelweg verder.

Het ongeval vond plaats even voor middernacht. Pas vele uren later kon de politie afrit van de A50 bij Epe weer vrijgeven voor verkeer.

De wagen schoot rechtdoor, vermoedelijk in de bocht van de afrit van de A50 bij Epe.

De cilinder met lachgas, op de grond voor de bijrijdersstoel.

