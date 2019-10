Amslod uit Meppel kiest voor Harderwijk om 10.000 elektrische fietsen in voorraad op te slaan

Harderwijk wordt het centrale distributiepunt voor elektrische fietsenfabrikant Amslod uit Meppel. Op de nieuwe locatie is ruimte voor 10.000 fietsen. De twee centra in Zwolle en Hoogeveen komen te vervallen nadat het pand aan de Archimedesstraat op bedrijventerrein Lorentz III begin volgend jaar in gebruik wordt genomen.

De keuze voor Harderwijk als enige distributiecentrum is vooral gebaseerd op de centrale ligging. ,,Vanuit daar ben je zo in heel Nederland. Utrecht zou nog centraler zijn, maar Harderwijk heeft als voordeel dat het nog niet te ver van ons hoofdkantoor in Meppel ligt", vertelt directeur Bert Jonkeren.

Amslod levert 17 banen op

De komst van Amslod naar Harderwijk levert werkgelegenheid op. ,, Nou zeker. Voor het magazijn hebben we werk voor tien fulltime medewerkers. Dat wordt nu extern gedaan en straks in eigen dienst. Ook zoeken we nog zeven chauffeurs. Acht komen er mee vanuit Zwolle en Hoogeveen. Iedereen is welkom om te solliciteren, want met de krapte op de arbeidsmarkt is het moeilijk om personeel te vinden.”

Het pand heeft een inhoud van 30.000 vierkante meter. Van daaruit worden de fietsen rechtstreeks naar de klant uitgeleverd. Nu gebeurt dat nog vanuit Zwolle en Hoogeveen. Hier is momenteel een opslagcapaciteit van in totaal 4.000 fietsen. In Harderwijk wordt dat meer dan het dubbele. ,,We zijn groeiende en ik verwacht dat we die capaciteit in 2021 al gaan benutten. We kunnen nu per week maximaal 800 fietsen maken. Dus per jaar zo'n 40.000 verkopen. Die verkoop is seizoensgevoelig en concentreert zich in februari, maart, april en mei. Het hele jaar door werken we aan de voorraad, die in Harderwijk komt te staan.”

Quote Niet elke accu is hetzelfde en het brandge­vaar is nihil. Bert Jonkeren, directeur Amslod

Zorgen over de opslag van accu's zijn volgens Jonkeren niet nodig. ,,Niet elke accu is hetzelfde en het brandgevaar is nihil. We houden ons aan de richtlijnen dat accu's separaat van de fietsen worden opgeslagen en dat ze per stuk verpakt moeten zijn. Het is ook niet zo dat we evenveel accu's als fietsen in voorraad hoeven te hebben. Stel dat we in een week 500 fietsen uitleveren dan is dat aantal accu's voldoende."

Geen accu-bunker bij Amslod

Dat Stella-fietsen in Nunspeet een bunker gaat bouwen voor de opslag van accu's is bij de Amslod-directeur bekend. ,,Mocht een bunker de wettelijke richtlijn worden, dan doen wij dat uiteraard ook. Maar zo ver is het niet. In een accu zit energie en hij is brandbaar. Maar je kunt niet alle accu's over één kam scheren. Er zit verschil in de opbouw van accu's en de gebruikte onderdelen. De accu's die wij gebruiken zijn absoluut veilig.”

De bouw van het pand op Lorentz moet 1 januari klaar zijn en die datum wordt volgens Jonkeren ook gehaald. ,,Dan gaan we verhuizen en vanaf februari zijn we over.”