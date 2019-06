Amsterdammer spot wolvenwelp tijdens wandeling over de Veluwe

,,Ik was op de hoogte van alle verhalen over de wolven in Nederland, maar ik was niet bewust naar ze op zoek. Bij mijn wandelingen kom ik vaker wild tegen. Nu hoorde ik zaterdag naast het pad ook weer wat ritselen en dacht dat het misschien een ree was en ging kijken. Bleek het om 2 puppies te gaan. Er schoten me twee dingen door het hoofd: ik moet dit filmen, want anders gelooft niemand me en meteen ook ‘als hier de jongen zijn, dan zijn de ouders ook in de buurt’”, vertelt Bokma, die in het dagelijks leven data-analist en marketing adviseur is.