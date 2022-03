Angela wordt wakker van geschreeuw en ziet brandende boten bij scheepswerf in Harderwijk

Uitslag verkiezingen Grote verrassing in Nunspeet: Gemeentebe­lang verslaat SGP en krijgt 8 zetels

Niet de SGP, maar Gemeentebelang is na een nek-aan-nekrace in Nunspeet de grootste partij geworden. Een complete verrassing, zelfs voor wethouder Marije Storteboom, die in tranen iedereen van ‘mijn team’ in de armen valt. ,,Dit is een beloning voor vier jaar keihard werken’’.

17 maart