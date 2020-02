Animal Rights hekelt Ermelose slachterij om ‘hittedood’ honderd eenden

Henk Kemp droomt 'stapje voor stapje’ van een wapperende gemeente­vlag voor Oldebroek

25 februari Een vlag met gele en blauwe baan en drie elzenbladen in de linkerbovenhoek. Henk Kemp ziet het al voor zich hoe hij wappert voor het gemeentehuis van Oldebroek. Of het werkelijkheid wordt, hangt er vanaf of de gemeenteraad iets ziet in het plan van de VVD om de vlag een officiële status te geven.