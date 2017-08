Animal Rights: 'schokkende beelden verwaarloosde dieren'

Dat laatste gebeurde bij een contractbedrijf van de grootste eendenhouderij van Europa, Tomassen Duck-To uit Ermelo. GertJan Tomassen van Tomassen Duck-To noemt de undercover-actie van Animal Rights onbeschoft.

Op de beelden is volgens Robert Molenaar, directeur van Animal Rights, te zien hoe de eendenfokker de dieren schopt. Animal Rights is woedend over het structurele dierenleed en start daarom een petitie voor een verbod op de eendenfokkerij.

Stervende en dode dieren

In alle bezochte stallen werden stervende en dode dieren aangetroffen, meldt de dierenrechtenorganisatie in een persbericht. Vele eenden lagen op hun rug en waren niet meer in staat om op te staan. Deze dieren sterven mogelijk van de honger of dorst omdat ze niet meer bij de drinknippels en de voerbakken kunnen. In twee stallen was er een ziekenboeg aanwezig maar daar werden enkel dode dieren in vergaande staat van ontbinding aangetroffen.

In Nederland worden jaarlijks zo’n 8 miljoen eenden gehouden op circa 50 fokkerijen die voornamelijk op de Veluwe gevestigd zijn, meldt Animal Rights.

Aangifte

GertJan Tomassen van Tomassen Duck-To heeft geen goede woorden over voor de undercover-actie van Animal Rights. ,,In Duitsland werken ze al langer op deze manier, nu dus ook in Nederland. Ze hebben in de stallen ingebroken om, zo blijkt nu, de camera's op te hangen. Eerder hebben we niet overwogen aangifte doen omdat onduidelijk was tegen wie we dan aangifte moesten doen. Nu we weten dat Animal Rights hierachter zit gaan we het opnieuw bekijken. We overwegen in elk geval de stallen beter te beveiligen en camera's op te hangen.''