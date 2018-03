Ank uit Vaassen: 'Dat ding moet weg. Ik heb ook recht op leven!'

Ermelose wethouder Van den Bosch heeft nieuwe baan

10:20 Jan van den Bosch is nog heel even wethouder van Ermelo, maar hij weet al wat hij gaat doen als de verkiezingen achter de rug zijn. Met ingang van 1 juni treedt hij als senior adviseur in dienst bij de Antea Group, een internationaal opererend advies- en ingenieursbureau.