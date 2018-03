Archeoloog: Harderwijk was een rijke handelsstad

Dat blijkt uit de archeologische vondsten die de komende maanden geëxposeerd zijn in de hal van het stadhuis van Harderwijk. De vondsten zijn in 2016 gedaan door het ingenieursbureau Econsultancy, bij de Vischpoort. Archeoloog Peter Wemerman en zijn team hebben daar met name gezocht naar restanten van de lage brug. Deze lage brug was een van de twee zeesteigers die bij Harderwijk de Zuiderzee in staken. In het begin van de 17e eeuw is de oorspronkelijke lage brug vervangen door een nieuwe. Om de houten palen te ondersteunen en de zeebodem wat op te hogen en te verstevigen is toen een lading afval gestort. De afvallaag is vrijwel intact gebleven tussen de houten palen, die nog steeds in de bodem zaten.

Ridders

Topstuk in de archeologische vondsten is een stenen schenkkan. Alleen het oor en het metalen deksel ontbreken. De kan is versierd met medaillons met ridderfiguren en wapenschilden. Er staat het jaartal 1594 in te lezen. ,,Waarschijnlijk is de kan gebruikt in een van de herbergen van Harderwijk,'' zegt archeoloog Wemerman. ,,De metalen pin, de pegel, was bedoeld voor de maatgeving. Dan konden de klanten zien dat ze genoeg bier of wijn kregen. Bier werd toen heel veel gedronken in Harderwijk. Mensen dronken liever geen water, omdat het vervuild was en ongezond. ''

Montelupo