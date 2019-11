Archieven ‘afstandsmoeders’ gaan open: hoop voor vrouwen die geblinddoekt kind afstonden

De ‘afstandsmoeders’ hopen inzage te krijgen in deze stukken.



De dossiers van de ongehuwde vrouwen, die hun kinderen vaak onder druk van de familie hebben afgestaan, worden beschikbaar gesteld aan het Verwey Jonker Instituut in Utrecht. Stichting Moviera, de juridische opvolger van de Paula Stichting, laat desgevraagd weten dat het archief, voor zover bekend, volledig behouden is gebleven.



De Sint Paula Stichting voor Moeder en Kind had in de jaren zestig, zeventig en tachtig maandelijks een beddencapaciteit voor de opvang van dertig ongehuwde moeders en honderd kinderen. De meisjes en vrouwen moesten geblinddoekt bevallen en daarna hun kind afstaan.