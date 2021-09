Arja uit Oene ziet dochter Elisa knokken voor plek in wereldtop: ‘Topsport is niet altijd leuk. Je hebt meer dalen dan pieken’

video Fascine­rend! Zo groeit pompoen van Gerjan (21) uit Wezep in vijf maanden van zaadje naar 600 kilo

16 september Met een reuzenpompoen van 603 kilo viel hij vorig jaar net buiten het podium tijdens het Giant Vegetable Championship in Utrecht. Dit jaar doet Gerjan Puttenstein (21) uit Wezep een nieuwe poging. De pompoen in zijn achtertuin groeide in vijf maanden uit naar 600 kilo. Hij legde het vast in een fascinerende timelapse.