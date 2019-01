Arlersteeg Putten volledig dicht om sluipverkeer richting A28 tegen te gaan

Video + Update Brand bij Stella verwoestte 36 Ebikes en honderd fietsaccu’s

8:52 De grote brand in de fabriek van Stella Fietsen in Nunspeet is voorbij. De brand woedde een uur en verwoestte 36 Ebikes en honderd fietsaccu’s. De brandweer onderzoekt of er sprake was van brandstichting.