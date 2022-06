Arnoudt en Brigitte toveren hun Veluwse tuin bij Speuld om tot een totaalervaring van kunst en natuur

Boss en Geerars wonen en werken sinds drie jaar aan de Hessenmeer in Speuld. ,,We hadden meer atelierruimte nodig voor Brigitte”, vertelt Geerars, die onder de naam Arnix Wilnoudt kunst maakt. Boss (53) is bekend van de bronzen paarden, die ze in opdracht over de hele wereld verkoopt. ,,Ik ben haar manager”, lacht Geerars. Het stel woonde hiervoor in de bossen van Putten, waar de woonkamer als atelier diende. Dat ging op een gegeven moment niet meer en toen de gelegenheid zich voordeed om naar Speuld te verkassen, grepen ze deze met beide handen aan. ,,Ik ken dit adres al 35 jaar”, zegt de 64-jarige Geerars. ,,Het is van vrienden geweest.”