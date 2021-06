Asbest, glas én tapijt onder het asfalt: werk aan weg tussen Heerde en Epe acuut stilgelegd

Michael speurde langs een hoop puin met zijn metaalde­tec­tor en vond plots een eeuwenoud zwaard

9 juni ,,Het lijkt wel een homp oud ijzer”, dacht Michael van Dusschoten, toen zijn metaaldetector tien jaar geleden tijdens werkzaamheden op het Molenplein in Nijkerk een groot voorwerp oppikte. Wat hij niet wist, was dat hij een middeleeuws zwaard had gevonden uit de tijd van de twisten tussen de Hertog van Gelre en de Bisschop van ’t Sticht. Sinds woensdag is het te bewonderen in museum Oud Nijkerk.