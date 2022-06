Aurora gaat Mont Ventoux beklimmen, met de aan ALS overleden agent Simon (70) op haar schouder: ‘Deze wordt voor jou’

Hondenpoep opruimen op proef in Epe

Hondenpoep laten liggen voor de poepzuiger van de gemeente is er niet meer bij in de wijk Vegtelarij in Epe. Bij wijze van proef geldt een jaar lang een opruimplicht. Om loslopende honden in het park uit het speeltuintje te houden is een hek geplaatst. ,,Ik zie al veel minder hondenpoep in de bosjes.’’ Misschien iets voor de hele gemeente.

6 juni