Auto belandt na aanrijding met vrachtwagen in berm A50 bij Heerde

Nieuw plan Uwoon Ermelo tegen woningnood: neem een jongere in je achtertuin

6:00 Woningstichting Uwoon denkt serieus na over een plan om woonunits in de achtertuinen van bestaande huurders in Ermelo te plaatsen om de woningnood voor jongeren te verlagen. Op vrijwillige basis en in ruil voor korting op de huur.