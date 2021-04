Auto belandt op zijkant bij ongeluk in Harderwijk

Dit koppel trouwde 20 jaar terug als eerste homo-stel op de Veluwe: ‘Hand in hand door Amsterdam? Dat durven we niet meer’

31 maart Een onverwacht cadeautje. Zo noemt Frits Nijhoff (74) zijn huwelijksdag in 2001 in Ermelo met zijn grote liefde Lammert Veenhuizen (73). Ze waren het eerste homostel op de West-Veluwe dat gebruikte maakte van dat nieuwverworven recht, dat op 1 april z'n 20ste verjaardag viert. Nijhoff blikt in dankbaarheid terug, maar er klinkt ook bezorgdheid: ,,'s Avonds hand in hand door Amsterdam? Dat durven we echt niet meer.’’