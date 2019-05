Auto op A28 bij 't Harde uitgebrand

kaart Hoe welkom zijn homo’s in onze kerken? Miranda uit Warnsveld brengt het in kaart

11:26 Hoe welkom ben je als homo in de kerk? Dat kun je voor 426 geloofsgemeenschappen in Nederland al checken op de website Wijdekerk.nl. Mede-oprichter en voorzitter van deze stichting is Miranda Terpstra-van de Kerk uit Warnsveld. Zij was genomineerd voor de Jos Brink Innovatieprijs die gisteren door minister Van Engelshoven (Emancipatie) werd uitgereikt. ,,Ik hoop dat kerken hun excuses gaan aanbieden.’’