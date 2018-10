Auto schiet van A28 bij Wezep zo een garage in

Rechter raadt kioskhou­der Epe aan zijn strijd te staken

1 oktober Het is einde oefening voor de kiosk bij het Hertenkamp in Epe. Die boodschap bracht de voorzieningenrechter maandagmiddag over op eigenaar John van Barneveld. ,,Mijn advies is om vooral geen geld meer te steken in de juridische strijd om uw kiosk te redden", zo zei de rechter. ,,U gaat dit niet winnen."