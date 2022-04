Auto schuift tientallen meters op dak door sloot langs de snelweg

video Heilbot van 120 kilo is histori­sche vangst voor Harderwijk: ‘Hier kunnen wel 240 mensen van eten’

De grootste verhandelde en gefileerde vis in Harderwijk in de geschiedenis. Dat is de heilbot van 120 kilo die vrijdagochtend is gefileerd bij Palingrokerij Dries van den Berg & zn. ,,Hier kunnen wel 240 mensen van eten.’’

8 april