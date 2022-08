Auto slaat af en raakt passerende scooter: jonge vrouw naar het ziekenhuis

Mysterieu­ze auto in Hattem gaat in vlammen op - net als twee andere auto’s: ‘Schrikken’

Vier harde knallen laten de bewoners van de Rietkamp in Hattem vannacht rechtop in bed zitten. Drie auto’s gaan voor hun neus in vlammen op. Maar van wie die ene auto is waar de brand is ontstaan? De buurt tast in het duister. ,,Wij hebben rondgevraagd, maar niemand weet het.’’

