Auto slaat over de kop op A50 richting Zwolle, vrouw gewond

Het ongeval gebeurde vanochtend vroeg rond 06:30 uur op de rijbaan in de richting van Zwolle. De auto van de vrouw raakte door onbekende oorzaak van de weg en kwam in de berm terecht. Daar sloeg het voertuig over de kop en kwam het tot stilstand. Of de vrouw daarna zelf uit de auto kon komen, is niet bekend.