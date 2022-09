Auto slaat over de kop op Eperweg in Nunspeet: bestuurder vlucht van plek ongeval

Buurt van eenden­slach­ter alweer lijnrecht tegenover gemeente Ermelo bij rechter: ‘Wonderlijk verhaal’

Tikt de rechter de gemeente Ermelo op de vingers, in wat door burgemeester Dorine Burmanje als een ‘aanval op de democratie’ wordt genoemd? Of mocht Burmanje wél in het geheim vergaderen met de gemeenteraad over het plaatselijke hoofdpijndossier rond eendenslachterij Tomassen Duck-To?

