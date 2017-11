Auto uitgebrand op A28 tussen 't Harde en Wezep, rijstrook afgesloten

Aangepast bouwplan van zorggroep in Ermelo in de herkansing

14:08 Een tikkeltje minder en een tikkeltje lager. Zorggroep Noord-West Veluwe heeft water bij de wijn gedaan voor het nieuwbouwplan 'Liever nou' in Ermelo, na kritiek uit de gemeenteraad. Die buigt zich binnenkort over de kwestie of de aanpassingen voldoende zijn of niet.