Auto van vermiste Nunspeetse (49) gevonden in bosgebied

Ermelose kapster vindt onderdak na verwoesten­de brand: 'Mijn wereld stortte in'

8:49 Het is maar een klein hoekje, daar in het wellness-gedeelte van Hotel Heerlickheijd in Ermelo. Maar Fouzia Hadou (51) is er zielsgelukkig mee en vooral heel dankbaar voor. Het komende jaar knipt ze daar haar klanten, nadat haar eigen kapsalon in de Stationsstraat in de nacht van 22 maart in vlammen opging.