Auto vliegt uit de bocht en belandt in Nijkerker sloot: bestuurder moet mee om te blazen

Wieler­vrien­den zorgen voor opknap­beurt de Witte Steen: ‘Vorige week nog lagen hier kapotte bierfles­jes’

De Witte Steen in Hierden staat er sinds dinsdagavond weer fier bij. Het onkruid op het pleintje rond de steen is verwijderd, het metalen naamplaatje is weer leesbaar gemaakt en de grauw geworden steen is voorzien van een frisse laag witte verf.

24 mei