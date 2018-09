AutoMaatje Ermelo lonkt naar blinden met flyer in braille

AutoMaatje is een poule aan vrijwilligers die met hun eigen auto deze mensen van hot naar her brengen. Voor 30 cent per kilometer. Bij korte uitjes blijft de chauffeur erbij. Duurt het langer, dan spreekt hij of zij een tijd af om de klant weer op te halen. In 30 gemeentes is AutoMaatje inmiddels actief. In de regio Noord- en West-Veluwe is Welzijn Ermelo de eerste. Onder de vlag van Welzijn Ermelo rijden vanaf april zo'n twintig vrijwilligers met hun eigen auto minder mobiele dorpsgenoten naar de kapper of naar de bioscoop.