Automobilist eist veiliger wegen van provincie

De ANWB bevroeg in totaal 5500 leden over vier thema’s: verkeersveiligheid, bereikbaarheid en infrastructuur, fietsen, ruimte voor recreatie en toerisme. De Gelderse, Flevolandse en Overijsselse leden zijn in ruime meerderheid voor strengere handhaving, zo blijkt. In Flevoland geldt die roep met 60 procent zelfs groter dan in Gelderland. Dat is opmerkelijk, omdat in Flevoland verhoudingsgewijs de minste doden vallen op provinciale wegen. Gelderland is - op Noord-Brabant na - het dodelijkst. Een groot van de leden wil daarnaast dat fietspaden en wegen beter onderhouden worden. Tenslotte is er een warm pleidooi voor uitbreiding van fietssnelwegen en openbaar vervoer.