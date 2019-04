Automobilist knalt op ingang stadhuis Harderwijk, gebouw ontruimd

Markt in Hattem in zomer definitief dicht voor auto‘s

13:09 De kogel is door de kerk: de Markt in Hattem wordt in de zomerperiode afgesloten. Van 1 mei tot 1 oktober, op maandag tot en met zaterdag tussen 12.00 en 17.00 uur, is het weggedeelte niet meer toegankelijk voor autoverkeer. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten.