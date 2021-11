Automobilist naar het ziekenhuis na botsing met boom bij ‘t Harde

Boshuis Drie eindelijk verlost van rare maanden in isolement: Kan de vlag nu echt uit?

Het was een tijdje ‘dramatisch’, maar vandaag is het haast een feestdag in Boshuis Drie. Na een paar maanden wegwerk-leed halen ze bij de horecazaak opgelucht adem: het eind is in zicht en de loop zit er weer in. ,,Dit was, na corona, voor ons bijna de genadeklap.’’

31 oktober