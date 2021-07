Automobilist onder invloed ramt bedrijfswagen met aanhanger op A28 bij 't Harde

Brand verwoest bijgebouw Versmarkt Jonker in Oldebroek

1 juli Het houten bijgebouw van de Versmarkt in Oldebroek is vannacht door brand verwoest. De brandweer had een uur nodig om de uitslaande brand bij Willy's Versmarkt aan de Asch van Wijcklaan te blussen. De winkel blijft vandaag gesloten.