Automobilist verliest macht over het stuur bij Nijkerk

Het ongeluk gebeurde rond vier uur in de ochtend ter hoogte van kilometerpaal 19.2, in de regen. Twee inzittenden raakten gewond, een van hen is per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis. De brandweer van Nijkerk was ook nog opgeroepen omdat iemand bekneld zou zitten in de auto, maar dat bleek niet het geval. De brandweer werd uiteindelijk afgemeld.