Automobilisten met ruzie zorgen voor levensgevaarlijke situatie op A28: tegen het verkeer in op snelweg

Veluws verzet tegen vliegveld Lelystad neemt toe: gemeenten dienen bezwaar in bij minister

1 april Vijf Noord-Veluwse gemeenten trekken samen op in hun verzet tegen Lelystad Airport en dienen een bezwaar in tegen de aangevraagde natuurvergunning. Ze vrezen dat openstelling van het vliegveld een te grote impact heeft op de natuur en dat de geluidsoverlast veel erger is dan nu wordt aangenomen.