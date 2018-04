Autovrije periode op nieuwe boulevard mogelijk toch langer

Stoffer uit Elspeet vervangt Dijkgraaf in de Kamer: 'Regio meer op kaart zetten'

6:36 Hij stond op de vijfde plaats van de kieslijst van de Kamerverkiezingen in 2017, zijn partij SGP heeft drie zetels in het parlement. Dat Chris Stoffer (43) uit Elspeet gisteren werd beëdigd tot SGP-Kamerlid, was dan ook iets waar hij vooraf geen rekening mee had gehouden.