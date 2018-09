Avonturiers uit Harderwijk rijden in negen dagen 9000 kilometer

,,Ik hoorde net van mijn secretaresse dat de eerste boete vanuit Frankrijk vanwege een snelheidsovertreding is in de brievenbus ligt,'' zegt Gert Bouwman vanuit de Ghanese hoofdstad Accra. ,,We hebben plankgas gereden, want we wilden kijken of we een record konden breken. De eerste keer dat we van Harderwijk naar Accra reden deden we er 18 dagen over, de tweede keer 13 dagen en nu 9 dagen. Voor de auto is het niet altijd goed geweest. In Guinnee heb je in elk dorp hoge drempels liggen. We kwamen plankgas zo'n dorpje binnen en stuiterden dan op zo'n drempel. Volgens mij hebben we alle snelheidslimieten overtreden die mogelijk waren. Dat heb ik altijd: hoe harder we rijden, hoe rustiger ik word.''