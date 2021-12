Azc Harderwijk helpt overvol Ter Apel met noodopvang jonge asielzoekers

Putten wil actie na nieuw ongeval op beruchte kruising: ‘Duidelijk dat deze oplossing niet werkt’

Verlaging van de maximumsnelheid was geen optie en de vurig gewenste rotonde kwam er niet. Nu laait de discussie over de veiligheid op de N798 in Putten weer op, nadat voor de tweede keer in korte tijd een fietser is geschept op de oversteekplaats bij de Hoofdlaan. De gemeente is het zat en wil met de provincie in gesprek.

10 december